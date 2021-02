Gesundheit : Verbände: Friseure und Kosmetiker sollen als erste öffnen

Friseure und Kosmetiker sollen nach dem Willen wichtiger Verbände aus MV nach dem Ende des bundesweiten Lockdowns ab Mitte Februar wieder öffnen können.

Rostock | Voraussetzung dafür sei eine Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner, heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten Phasenplan. Nach der Statistik des Robert Koch-Instituts lag Mecklenburg-Vorpommern am Donnerstag bei ei...

