Polizei : Verabschiedung des Rostocker Polizeipräsidenten Thomas Laum

von dpa

23. August 2018, 06:17 Uhr

Der Präsident des Rostocker Polizeipräsidiums, Thomas Laum, wird am heutigen Donnerstag (10.30 Uhr) von Innenminister Lorenz Caffier (CDU) in Waldeck in den Ruhestand verabschiedet. Der 61-Jährige stand seit Bildung des Präsidiums im Jahr 2011 an dessen Spitze und zog zuletzt beim Rückblick auf die Polizeiarbeit seit 1991 eine positive Bilanz. Es habe ein Quantensprung gegeben, der sich auch in der Statistik bemerkbar mache: So seien 1991 in Mecklenburg-Vorpommern 624 Menschen bei Verkehrsunfällen gestorben, 2017 rund 80. Die Verbrechens-Aufklärungsrate liege heute bei über 60 Prozent, damals bei unter 30 Prozent. Allerdings leide das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung, Laum ging jedoch davon aus, dass sich dies mit der künftigen Aufstockung der Personalstärke bei der Landespolizei verbessern wird.