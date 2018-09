Volleyball : VCO Schwerin zum Saisonauftakt sieglos

Volleyball-Zweitligist VC Olympia Schwerin ist mit zwei Heimniederlagen in die neue Saison gestartet. Das Bundesstützpunktteam verlor am Sonntag gegen DSHS SnowTrex Köln mit 1:3 (24:26, 12:25, 25:23, 16:25). Am Vortag unterlagen die Gastgeberinnen dem Aufsteiger SF Aligse glatt mit 0:3 (17:25, 20:25, 11:25).

von dpa

16. September 2018, 20:24 Uhr

«Insgesamt sind wir im Angriff noch zu nett. Da müssen wir dreckiger werden und für mehr Abwechslung sorgen. Wir haben aber in beiden Spielen gesehen, dass wir gut angreifen können. Da sind wir schon weiter als in der vergangenen Saison», sagte Trainer Bart Jan van der Mark. Beste VCO-Spielerin an diesem Wochenende war Außenangreiferin Maxima Schröder.