Volleyball : VCO Schwerin weiter siegloser Tabellenletzter

von dpa

erstellt am 06.Nov.2017 | 10:31 Uhr

Nach gutem Beginn kämpfte VCO vor allem im zweiten Durchgang mit Problemen in der Ballannahme. Zwar fand das Team des 32-Jährigen im dritten Durchgang zurück in das Match, zu einem Satzgewinn reichte das jedoch nicht. Die Niederlage vor 260 Zuschauern in der Sporthalle am Freibad von Bad Laer stand nach nur 68 Spielminuten fest. Beste Schweriner Spielerin war Außenangreiferin Janice Raatz.

