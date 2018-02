Volleyball : VCO Schwerin unterliegt Gladbeck und Bad Laer

Volleyball-Zweitligist VC Olympia Schwerin hat am Wochenende zwei weitere Niederlagen kassiert. Das Bundesstützpunktteam unterlag am Sonntagabend vor heimischem Publikum der SV Bad Laer glatt mit 0:3 (20:25, 16:25, 20:25). Am Vortag hatten die Schwerinerinnen gegen die TV Gladbeck Giants mit 1:3 (22:25, 19:25, 26:24, 16:25) verloren. Damit bleiben die VCO-Frauen auch nach 21 Spielen ohne Sieg.

von dpa

18. Februar 2018, 18:48 Uhr

«Auch wenn ich aus den zwei Spielen gern einen Punkt oder sogar mehr mitgenommen hätte, bin ich mit der Leistung meiner jungen Mannschaft zufrieden», sagte VCO-Trainer Bart Jan van der Mark. «Vor allem gegen Bad Laer fehlte uns dann aber doch die Kraft, um die nötigen Punkte zu machen.»