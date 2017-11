Volleyball : VCO Schwerin kassiert zwei weitere Niederlagen

Volleyball-Zweitligist VC Olympia Schwerin hat am Wochenende gleich zwei Auswärtsniederlagen kassiert und bleibt sieglos Tabellenletzter. Das junge Bundesstützpunktteam verlor am Sonntagabend bei DSHS SnowTrex Köln glatt mit 0:3 (19:25, 17:25, 18:25). Am Vortag hatten die Norddeutschen bei den Skurios Volleys Borken ebenfalls mit 0:3 (18:25, 22:25, 8:25) verloren.