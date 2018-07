Prozesse : Prozess gegen Vater wegen Misshandlung seines Babys begonnen

von dpa

11. Juli 2018, 09:30 Uhr

Vor dem Landgericht Stralsund hat ein Prozess gegen einen Vater begonnen, der sein dreimonatiges Baby im Oktober 2017 misshandelt haben soll. Der 30-jährige Mann aus Anklam soll am 10. Oktober 2017 eine seiner beiden Zwillingstöchter so heftig geschüttelt haben, dass sie dauerhafte Schädigungen erlitt. Der Vorfall soll sich laut Anklage in einer betreuten Wohneinrichtung in Greifswald ereignet haben, in der die Mutter mit den Zwillingen lebte. Der Vater bestritt bislang die Tat. Das Kind ist schwer behindert. In dem Verfahren sollen sieben Zeugen und drei Sachverständige gehört werden.