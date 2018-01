Kriminalität : Vater und Tochter mit Hanfplantagen erwischt

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Pleul 1 von 1

von dpa

erstellt am 15.Jan.2018 | 15:56 Uhr

Eine 30 Jahre alte Kielerin und ihr Vater aus Mecklenburg-Vorpommern sind fast zeitgleich mit Cannabisplantagen aufgeflogen. Zunächst hatten Beamte am Samstag in der Wohnung des Vaters bei Wismar eine Plantage entdeckt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Den Verdacht, dass auch die Tochter die Pflanzen züchte, habe eine SMS geweckt. Darin habe die 30-Jährige sich vom Vater Tipps zur Pflege von Cannabispflanzen einholen wollen. Bei der Durchsuchung der Wohnung der Tochter im Kieler Stadtteil Neumühlen-Dietrichsdorf seien die Beamten fündig geworden: Sie fanden den Angaben zufolge mehrere Cannabispflanzen, Ausrüstung zur Aufzucht und weitere Drogen.