Literatur : Uwe-Johnson-Tage 2018 starten mit Autor Thomas Brussig

Mit einer Lesung des Autors Thomas Brussig beginnen am Montag in Neubrandenburg die diesjährigen Uwe-Johnson-Tage. Der 53-jährige Brussig stellt sein Buch «Beste Absichten» vor, in dem es um eine Musikband in Ostberlin 1989 und ihre existenziellen Probleme in der Zeit danach geht. Der Roman des Ost-Berliners handelt davon, wie es ist, wenn etwas zu Ende geht und gleichzeitig etwas Neues beginnt.

von dpa

17. September 2018, 01:51 Uhr

Bis zum 24. September werden bei den Uwe-Johnson-Tagen unter anderem Paul Schreyer mit «Die Angst der Eliten - Wer fürchtet die Demokratie» und der Politikwissenschaftler Wolfgang Kraushaar in Neubrandenburg und Güstrow erwartet. Höhepunkt der Reihe wird die Verleihung des Uwe-Johnson-Literaturpreises an den Berliner Schriftsteller Ralf Rothmann am 21. September sein. Der 65-Jährige erhält die erstmals mit 20 000 Euro dotierte Auszeichnung in der Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommerns in Berlin für «Der Gott jenes Sommers».

Er erzählt das Leben einer 13-Jährigen, die 1945 mit Mutter und Schwester aus dem bombardierten Kiel fliehen muss. Rothmann zeige, dass Krieg nicht allein Tod und Verletzung, Entbehrung und Angst bedeutet, sondern wie Krieg die Seele angreife und die «ethische Sicherheit des einzelnen bedrohe», urteilte eine Jury. Die Auszeichnung würdigt deutschsprachige Autoren, in deren Schaffen sich Bezugspunkte zu Johnsons Poetik finden.

Johnson (1934-1984) wird zu den wichtigsten Autoren im geteilten Deutschland gerechnet. Er wuchs im pommerschen Cammin sowie im mecklenburgischen Güstrow auf und studierte in Rostock. 1959 zog er nach West-Berlin, später nach New York und dann nach England. Als wichtigstes Werk gilt der vierteilige Roman «Jahrestage». Zu den Preisträgern gehörten bisher unter anderem Christoph Hein, Christa Wolf, Uwe Tellkamp, Joochen Laabs und Walter Kempowski.

Insgesamt wollen die Uwe-Johnson-Tage diesmal einen kritischen Blick auf aktuelle gesellschaftliche Probleme auch abseits der Flüchtlingspolitik richten. «Das betrifft den Lehrer- und Ärztemangel, zunehmende Altersarmut, Probleme Alleinerziehender und die Beziehungen zu Russland», erklärte Carsten Gansel, Vorsitzender der Mecklenburgischen Literaturgesellschaft (MLG) , als Hauptorganisator der Reihe.