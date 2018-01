Bahn : Usedomer wollen schnelle Bahnanbindung nach Berlin

von dpa

22. Januar 2018, 10:06 Uhr

Ein Usedomer Aktionsbündnis macht Druck auf das Land, sich stärker für die Wiederherstellung einer schnellen Bahnverbindung nach Berlin zu engagieren. Nachdem das Vorhaben aus dem Bundesverkehrswegeplan geflogen sei, müsse jetzt das Land die Federführung bei der Planung übernehmen, sagte der Sprecher der Usedomer Eisenbahnfreunde, Günther Jikeli, am Montag. Die Initiatoren wollen am Mittwoch (ab 08.30 Uhr) vor dem Landtag demonstrieren. «Wir fordern, die Benachteiligung der Insel Usedom endlich zu beenden.» Rügen und die mecklenburgische Ostseeküste seien deutlich besser an das Verkehrsnetz angebunden. Für Fischland-Darß-Zingst sei die Darßbahn auf einem guten Weg. Das Land sei nun gefordert, die Federführung bei der Vorentwurfsplanung zu übernehmen. Die Kosten beliefen sich auf etwa 400 000 Euro.