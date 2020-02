Essen & Trinken : Usedomer Restaurants bereiten sich auf Heringswochen vor

Wenn im Frühjahr der Ostseehering in die flachen Küstengewässer zieht, hält er auch Einzug auf den Speisekarten vieler Restaurants. Die Insel Usedom begeht vom 7. März bis zum 4. April die Usedomer Heringswochen. 19 Restaurants beteiligen sich in diesem Jahr, wie die Usedom Tourismus GmbH am Freitag mitteilte. Eröffnet werden die Wochen mit einer Heringsgala mit Fünf-Gänge-Menü rund um den Hering im Hotel Seerose in Kölpinsee. Zum Abschluss gibt es ein Heringsfest im Ostseebad Koserow mit maritimen Liedern und Tänzen.

von dpa

21. Februar 2020, 12:08 Uhr

Die Inselköche kredenzen den Hering einer Sprecherin zufolge als Matjestatar, servieren gebratene Heringe klassisch mit Speckstippe, Bratkartoffeln und Birnen-Bohnengemüse oder bieten hausgeräucherten Hering mit Schwarzbrot und Roter Bete an.

Neben dem Heringsessen bieten die Heringswochen auch Vorträge und geführte Wanderungen zum Thema Fischfang an, außerdem einen Workshop zum kreativen gestalten mit Fischleder.