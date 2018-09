Musik : Usedomer Musikfestival startet mit Kanzlerin in 25. Saison

von dpa

19. September 2018, 06:23 Uhr

Das Usedomer Musikfestival startet am Samstag in Peenemünde in seine 25. Festspielsaison. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird das dreiwöchige Musikfestival im Kraftwerk der früheren NS-Heeresversuchsanstalt eröffnen. Unter dem Motto «Zehn Länder - ein Meer» steht in der Jubiläumssaison erstmals die Vielfalt der Musik des gesamten Ostseeraums auf dem Programm. Zur Eröffnung im ausverkauften Kraftwerk spielt das «Baltic Sea Philharmonic» unter der Leitung von Kristjan Järvi Werke von Jean Sibelius, Arvo Pärt und Imants Kalnins. Das 1994 gegründete Musikfestival präsentiert seit 1999 die Musik der Ostseeländer in jährlich wechselnden Länderschwerpunkten. Zum Festival erwartet werden unter anderem die schwedische Sopranistin Anne Sofie von Otter, der in Litauen geborene Cellist und Dirigent David Geringas, die Jazzsängerin Gitte Hænning aus Dänemark und der norwegische Geiger Mari Samuelsen.