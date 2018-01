Musik : Usedomer Musikfestival setzt Auftakt mit jüdischer Musik

Mit den Internationalen Tagen jüdischer Musik startet das Usedomer Musikfestival im Januar in sein Jubiläumsjahr. Vom 21. Januar an präsentieren die Veranstalter das Festival jüdische Musik mit Lesungen und Konzerten in den restaurierten Fachwerksynagogen von Stavenhagen und Röbel, der Neuen Synagoge in Berlin und auch im Europäischen Zentrum der Solidarnosc in Danzig. Eröffnet werde die Veranstaltungsreihe mit einem Konzert des international bekannten Geigenvirtuosen Piotr Plawner, wie die Organisatoren am Dienstag mitteilten.