Verteidigung : US-Transporte für «Defender Europe 2020» dauern länger

Die US-Transporte für die Nato-Großübung «Defender Europe 2020» durch Mecklenburg-Vorpommern dauern länger als geplant. Bislang seien weniger Fahrzeuge und Personal durch MV gerollt als angekündigt, erklärte ein Sprecher des Landeskommandos der Bundeswehr in Schwerin am Donnerstag. Die Bundeswehr gehe deshalb davon aus, dass sich Konvois über den 6. März hinaus noch bis Ende nächster Woche von Bremerhaven über Hagenow und Torgelow zur Grenze nach Polen durch Mecklenburg-Vorpommern bewegen werden. Ursprünglich sollten die Transporte, die am 26. Februar begonnen hatten, an diesem Freitag abgeschlossen sein.

von dpa

05. März 2020, 15:28 Uhr

Für die Nato-Großübung in Polen und im Baltikum sollen den Plänen zufolge 1700 US-Soldaten mit etwa 800 Fahrzeugen in kleinen Konvois Mecklenburg-Vorpommern in Richtung Osten durchqueren. Die Transportroute durch MV ist eine von drei Routen für die etwa 20 000 US-Soldaten, die in Antwerpen, Rotterdam und Bremerhaven anlanden und durch Deutschland nach Ostpolen und ins Baltikum ziehen.

Weitere Konvois der US-Streitkräfte sollen auf der A11, etwa 20 Kilometer vor dem Grenzübergang Pomellen, Mecklenburg-Vorpommern durchfahren, hieß es. Diese kämen von einer Route südlich von Berlin. Diese Bewegungen sollen bis in den Mai andauern. «Defender Europe 2020» läuft bis Juni 2020 und gilt mit 37 000 Nato-Soldaten als größte Truppen-Verlegeübung des Bündnisses seit 25 Jahren.