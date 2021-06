Prozesse : Urteil zu mutmaßlichem Mord in Friedrichsmoor erwartet

Im Prozess wegen des gewaltsamen Todes einer 66-jährigen Rentnerin in Friedrichsmoor (Kreis Ludwigslust-Parchim) wird am Mittwoch (12.00 Uhr) am Schweriner Landgericht das Urteil erwartet.

Schwerin | Wegen Mordes aus Habgier hatte die Staatsanwaltschaft für den 25-jährigen Hauptangeklagten eine lebenslange Haftstrafe und Sicherungsverwahrung beantragt. Der 22-jährige Komplize soll wegen schweren Raubes für achteinhalb Jahre in Haft. Die Anklagebehörde sah es als erwiesen an, dass der 25-jährige Deutsche im Januar dieses Jahres eine Nachbarin üb...

