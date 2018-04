Prozesse : Urteil um versuchten Totschlag von Crivitz erwartet

von dpa

12. April 2018, 18:36 Uhr

Im Prozess um einen mutmaßlichen versuchten Totschlag in Crivitz (Kreis Ludwigslust-Parchim) vom Februar 2009 wird am Landgericht Schwerin am Freitag (09.00 Uhr) das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer deutlich gemacht, dass nach ihrer Überzeugung der Angeklagte die schwere Straftat verübte. Der inzwischen 32 Jahre alte Angeklagte habe bei einer nächtlichen Auseinandersetzung vor einer Gaststätte einen damals 42 Jahre alten Puppenspieler mit einer Metallstange schwer am Kopf verletzt. Die Anklagebehörde beantragte daher eine dreieinhalbjährige Haftstrafe. Der Verteidiger forderte hingegen Freispruch. Er sah die vielen Zweifel an der Täterschaft des Angeklagten nicht ausgeräumt.