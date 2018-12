Prozesse : Urteil in Rostocker Drogenprozess erwartet

von dpa

04. Dezember 2018, 02:05 Uhr

Im Rostocker Prozess gegen drei Männer wegen Drogenhandels im großen Stil wird heute vor dem Landgericht Rostock das Urteil erwartet. Den Männern wird vorgeworfen, in Rostock und Umgebung mit mehr als zwei Kilogramm Kokain und zwei Kilogramm Marihuana gehandelt zu haben. Zudem sollen sie laut Anklage einen Unternehmer gezwungen haben, 30 000 Euro an die Mutter eines Angeklagten zu zahlen. Nach Erkenntnissen der Ermittler wurden die Drogengeschäfte zum Teil in einem Rostocker Tattoo-Studio abgewickelt.