Prozesse : Urteil in Prozess nach Überfall auf Prostituierte erwartet

von dpa

erstellt am 03.Nov.2017 | 00:11 Uhr

Am Landgericht Rostock wird am Freitag (9.00 Uhr) das Urteil gegen drei Männer erwartet, die im Februar eine Prostituierte in einer Rostocker Wohnung überfallen und ausgeraubt haben sollen. Dabei sollen sie laut Anklage einen Ring im Wert von 1800 Euro, zwei Handys und 1550 Euro Bargeld erbeutet haben. Die Frau sollen sie mit einem Messer bedroht haben. Die 30, 20 und 19 Jahre alten Angeklagten wiesen die Vorwürfe laut Gericht zurück. Die Staatsanwaltschaft fordert für den 30-jährigen Hauptangeklagten acht Jahre und sechs Monate Haft, für die beiden Jüngeren jeweils zwei Jahre und sechs Monate. Die Plädoyers der Verteidigung standen einer Gerichtssprecherin zufolge noch aus.