Prozesse : Urteil im Rostocker Prozess um Tötung der Eltern erwartet

Ein Mann tötet seine Eltern im Schlaf - nun wird heute (15.30 Uhr) am Landgericht Rostock das Urteil gegen den 39-jährigen Sohn erwartet. Er ist angeklagt, in der Nacht zum 31. Dezember 2019 seinen 62 Jahre alten Vater und seine 61 Jahre alte Mutter mit einer Vielzahl von Stichen umgebracht zu haben. Der Angeklagte lebte seit mehreren Jahren wieder bei seinen Eltern in Rostock-Dierkow. Einige Stunden nach der Tat stellte er sich der Polizei.

von dpa

22. September 2020, 03:30 Uhr