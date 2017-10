Prozesse : Urteil im Prozess um Kündigung von Awo-Geschäftsführer erwartet

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

von dpa

erstellt am 12.Okt.2017 | 09:05 Uhr

Das Landgericht Neubrandenburg will am Donnerstag (12.55) das erste Urteil im Zusammenhang mit den Bereicherungsvorwürfen bei der Arbeiterwohlfahrt (Awo) verkünden. Die Kammer für Handelssachen wird entscheiden, ob die fristlose Kündigung von Peter Olijnyk als Geschäftsführer des Kreisverbandes Müritz der Awo im Juni 2016 rechtmäßig war. Der 68-Jährige war entlassen worden, weil er sich mit Hilfe des damaligen Vorstandsvorsitzenden illegal bereichert haben soll. Der Fall hatte landesweit für Schlagzeilen gesorgt. Der Ex-Geschäftsführer klagte gegen seine Kündigung. Nach einer Prüfung des Awo-Landesverbandes soll der Ex-Manager ein unverhältnismäßig hohes Jahresgehalt von 150 000 Euro plus weiterer Zahlungen und 30 000 Euro Tantiemen bekommen haben, was bei einem Sozialverband nicht zulässig sei.