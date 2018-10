Prozesse : Urteil im Missbrauchsprozess gegen Ex-Jugendclub-Chef

von dpa

26. Oktober 2018, 06:30 Uhr

Im Missbrauchsprozess gegen den Mitgründer eines Schweriner Jugendtreffs wird heute das Urteil erwartet. Dem 44 Jahre alten Angeklagten wird vorgeworfen, zwischen 2009 und 2015 mehrere Jungen, die den Club regelmäßig besuchten, sexuell missbraucht zu haben. Die Staatsanwaltschaft hatte 13 Jahre Haft mit anschließender Führungsaufsicht beantragt. Die Verteidigung hielt in ihrem Plädoyer eine Strafe von höchstens neun Jahren für angemessen. Der Angeklagte war bereits 2016 in einem ersten Prozess wegen Vergewaltigung und Kindesmissbrauchs zu sechseinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Diese Strafe soll im erwarteten Urteil des Schweriner Landgerichts mit einbezogen werden. Der Mann sitzt in Haft.