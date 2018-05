Prozesse : Urteil im Berufungsprozess gegen Arppe wird verkündet

Rostock (dpa/mv) – Im Berufungsprozess gegen den ehemaligen AfD-Landtagsabgeordneten Holger Arppe wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung will das Landgericht Rostock heute sein Urteil verkünden. Arppe soll nach Ansicht der Staatsanwaltschaft im Jahr 2010 Urheber eines volksverhetzenden Interneteintrags gewesen sein. Dort waren die Britischen Inseln als Quarantäne-Insel bezeichnet worden, die so für alle in der EU lebenden Moslems genutzt werden könnten. Arppe war 2015 für diesen Eintrag vom Amtsgericht Rostock zu 2700 Euro Geldstrafe (90 Tagessätze à 30 Euro) verurteilt worden.

von dpa

14. Mai 2018, 01:57 Uhr

Arppes Verteidiger plädierte im Berufungsprozess auf einen Freispruch. Sein Mandant habe die Einträge nicht verfasst, die zudem nicht volksverhetzend seien. Die Staatsanwaltschaft forderte dagegen eine Geldstrafe von 10 000 Euro (80 Tagessätze à 125 Euro).