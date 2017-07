Prozesse : Urteil gegen junge Mutter wegen Tötung ihres Babys erwartet

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Am Landgericht Neubrandenburg soll heute das Urteil im Prozess gegen eine Frau wegen der Tötung ihres Babys verkündet werden. Die Öffentlichkeit war von der Verhandlung gegen die Frau aus einem Dorf in der Nähe von Waren ausgeschlossen. Die 32-Jährige hatte die Tat zum Prozessauftakt am 16. Juni gestanden. Das neugeborene Mädchen soll vermutlich in der Wohnung der alleinstehenden Frau getötet worden sein. Ermittler fanden die Leiche nach Hinweisen aus dem Umfeld der arbeitslosen Frau Mitte Dezember 2016 in einem Schrank. Auf Totschlag steht eine Freiheitsstrafe von mindestens fünf Jahren.

von dpa

erstellt am 06.Jul.2017 | 01:48 Uhr