Soziales : Ursula Hase mit Siemerling-Sozialpreis 2019 geehrt

Für ihren Einsatz für Menschen mit Behinderungen hat die Hagenowerin Ursula Hase den Siemerling-Sozialpreis erhalten. Der älteste Sozialpreis Mecklenburg-Vorpommerns wird vom Neubrandenburger Dreikönigsverein vergeben und wurde der 75-Jährigen am Donnerstag in Neubrandenburg überreicht. Er ist mit 10 000 Euro dotiert und wird seit 1994 vergeben. Die Laudatio hielt der scheidende Bischof der evangelischen Nordkirche in Mecklenburg-Vorpommern, Andreas von Maltzahn.

von dpa

07. März 2019, 18:49 Uhr

Hase hat für das Lebenshilfewerk Hagenow (Ludwigslust-Parchim) eine Pflege- und Fördereinrichtung für 40 Menschen mit mehrfachen Behinderungen aufgebaut und geleitet, bis sie Rentnerin wurde. Nun engagiert sie sich weiter in der Stadtvertretung und als Mitglied des Stiftungsrates der Stiftung «Blaue Brücke» der Lebenshilfe für Rechte von Menschen mit Behinderungen.

Mit dem Preis werde das gesamte soziale Lebenswerk der Preisträgerin geehrt, sagte der Vorsitzende des Kuratoriums der Dreikönigsstiftung, Rainer Prachtl. Die Ehrung erinnert an die ab dem 18. Jahrhundert sozial engagierte Neubrandenburger Familie Siemerling.