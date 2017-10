Unfälle : Ursache für Lkw-Unfall mit Schweinen unklar: Autobahn frei

Nach dem schweren Unfall eines mit Schweinen beladenen Lastwagens am Autobahnkreuz Schwerin sucht die Polizei weiter nach der Ursache. Die am Dienstag über den ganzen Tag blockierten Autobahnen 24 Hamburg-Berlin und A 14 Richtung Ludwigslust sind inzwischen aber wieder befahrbar, wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen sagte. An dem Verkehrsknotenpunkt bei Neustadt-Glewe (Kreis Ludwigslust-Parchim) war am Dienstag ein Lastwagen mit 180 Schweinen umgekippt. Der 21 Jahre alte Fahrer hatte von der A 24 auf die A 14 nach Sachsen-Anhalt abbiegen wollen und war dabei verunglückt.