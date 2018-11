Unfälle : Ursache für Ladeunfall mit Windrad-Stahlrohr weiter unklar

Zwei Tage nach dem Ladeunfall mit einem rund 800 Tonnen schweren Stahlrohr im Rostocker Seehafen ist die Ursache weiter unklar. Wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei in Rostock am Freitag sagte, soll der Kapitän des Spezialschiffes noch einmal angehört werden, auf welches das Rohr gefallen war.

von dpa

02. November 2018, 09:24 Uhr

Das Stahlrohr sollte am Mittwochabend mit einem Bordkran auf das Schiff gehievt werden. Dabei rutschte es laut Polizei aus der schlaufenähnlichen Befestigung und stürzte auf das Schiffsdeck und den Hafenpier. Der Schaden wurde auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. Ein Besatzungsmitglied wurde leicht verletzt. Das Rohr sollte als Fundamentpfahl für ein Offshore-Windrad dienen. Es wird auf See in den Grund gerammt und mit Beton verfüllt.

In die Ermittlungen wurde die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung eingeschaltet, erklärte der Polizeisprecher. Die Bergung des etwa 100 Meter langen großen Rohres gestalte sich weiter kompliziert. Es hat im unteren Bereich einen Durchmesser von acht Metern. So müsse geprüft werden, ob das Rohr verzogen ist und wie ein Kran es heben kann, ohne dass es statische Probleme an der Kaikante gibt. Das 160 Meter lange, deutsche Transportschiff darf den Hafen vorerst nicht verlassen.