Notfälle : Urlauber aus dem Schweriner See gerettet

von dpa

03. September 2018, 19:40 Uhr

Ein 69-jähriger Urlauber aus Sachsen ist am Montag beim Angeln auf dem Außensee in Schwerin aus seinem Boot ins Wasser gefallen und erst nach einer Stunde gerettet worden. Der Wasserschutzpolizei war nach eigenen Angaben ein leeres Boot mitten im See aufgefallen. Mit einem Schlauchboot machten sie sich auf die Suche und konnten den Unglücklichen vor der Insel Lieps aus dem Wasser ziehen. Der Mann war nach eigenen Angaben etwa eine Stunde zuvor über Bord gegangen. Zum Glück hatte er eine Schwimmweste angelegt. Nach Angaben der Polizei war er völlig erschöpft und unterkühlt und wurde in ein Krankenhaus gebracht.