Geschichte : Urenkel von Walter Ulbricht: Kaum über ihn gesprochen

Ein neues Buch setzt sich mit dem einstigen DDR-Politfunktionär Walter Ulbricht (1893-1973) auseinander. Die rund 350 Seiten umfassende Recherche seines Urenkels Florian Heyden erscheint am (heutigen) Donnerstag. Heyden, der in der Schweiz lebt und arbeitet, hat seinen Urgroßvater nicht mehr selbst kennengelernt. Laut Verlag edition ost ging der Manager für «Walter Ulbricht Mein Urgroßvater» in deutschen, russischen und britischen Archiven auf Spurensuche und befragte Angehörige.

von dpa

20. August 2020, 08:10 Uhr