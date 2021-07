Unwetter : Unwetter: Rund 250 Einsätze im Landkreis, B96 gesperrt

Das Unwetter in Mecklenburg-Vorpommern hat vor allem die Insel Rügen heftig erwischt. Die Feuerwehr spricht von rund 250 Einsätzen. Vor allem Keller und Tiefgaragen mussten leer gepumpt werden. Aber auch die Bundesstraße 96 wurde beschädigt.

Rügen | Auf Rügen hat ein Unwetter mit starken Regenfällen Schäden an Straßen und Hängen verursacht. Zahlreiche Wanderwege, Straßen und Parkplätze sind im Amtsbereich Mönchgut-Granitz gesperrt. Die Feuerwehr hatte in der Nacht zum Samstag mehr als 250 wetterbedingte Einsätze im Landkreis Vorpommern-Rügen, wie ein Feuerwehrsprecher am Samstagnachmittag sagte. ...

