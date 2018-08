von dpa

08. August 2018, 12:35 Uhr

Bei einem kurzen Unwetter ist am Mittwochmorgen das Dach einer Halle in Grimmen abgedeckt und auf einen Pkw geweht worden. Die 54 Jahre alte Fahrerin des Autos sei dabei leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Auch parkende Autos wurden in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt schätzt die Polizei den Schaden auf rund 11 000 Euro.