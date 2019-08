Wetter : Unwetter beschäftigen Feuerwehr: Zahl der Einsätze gestiegen

Aufgrund der schweren Gewitter haben die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern zahlreiche Einsätze gehabt. Allein in Rostock rund 150 und damit mehr als zunächst registriert, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Darunter waren einige überschwemmte Straßen, vollgelaufene Keller und abgebrochene Äste.

von dpa

28. August 2019, 07:51 Uhr

Auch im Landkreis Rostock musste die Feuerwehr in vielen Kellern Wasser abpumpen. Ein Baum stürzte auf eine Bahnstrecke in Heiligendamm. Der Bahnverkehr war dort unterbrochen. Ein Konzert in Kühlungsborn musste wegen der heftigen Unwetter abgesagt werden.

In Grabow im Landkreis Ludwigslust-Parchim war ein Bahntunnel mit Regenwasser vollgelaufen. Laut Polizeiangaben wurde bei den Unwettern am Dienstagabend niemand verletzt.