Schifffahrt : Untiefen in der Fahrrinne: Saugbagger «Nordsee» ist da

Der Seekanal vor Rostock ist von überlebenswichtiger Bedeutung für den Hafen der Hansestadt. Untiefen dort gefährden den Schiffsverkehr. Kontrollmessungen sind jetzt nicht so positiv ausgefallen.

von dpa

09. April 2020, 14:27 Uhr

Im Seekanal vor Rostock ist der Saugbagger «Nordsee» im Einsatz, um für eine ausreichende Fahrrinnentiefe zu sorgen. Wie der Chef des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Stralsund, Stefan Grammann, am Donnerstag sagte, sei bei Kontrollmessungen vor ein paar Tagen festgestellt worden, dass der Seekanal an manchen Stellen zu flach ist. Die Untiefen kämen dadurch zustande, dass die Schiffe den Sand aufwirbeln, was dann in der Kanalmitte zu den Untiefen führt. «Wir mussten schnell handeln, um den Schiffsverkehr nicht zu gefährden», sagte Grammann.

Zum Glück sei der bundeseigene Laderaumsaugbagger «Nordsee», der normalerweise in Wilhelmshaven liegt, verfügbar gewesen und seit Mittwoch im Einsatz. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Sonntag dauern. Diese sogenannten Unterhaltungsarbeiten seien üblicherweise im halbjährlichen bis jährlichen Abstand notwendig.