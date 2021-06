Naturschutz : Unterstützung für die Schwalbe: NABU ehrt Vogelfreunde

Die Naturschutzorganisation NABU wirbt für die Schaffung und den Erhalt von Brutstätten für Schwalben.

Schwerin | „Rauch- und Mehlschwalben sind Kulturfolger und leben in der unmittelbaren Nähe des Menschen. Deshalb ist es für die gefährdeten Tiere entscheidend, dass wir ihnen Zugang zu Ställen gewähren und ihre Nester an Fassaden dulden“, erklärte der Vogelschutzbeauftragte beim NABU Mecklenburg-Vorpommerns, Benjamin Weigelt, am Mittwoch in Schwerin. Nach sei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.