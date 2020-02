Gesellschaft : Unternehmerin von der Seenplatte wird «Frau des Jahres»

Die Software-Unternehmerin Katharina Clausohm aus Neverin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) wird «Frau des Jahres» in Mecklenburg-Vorpommern. Das gab die Schweriner Staatskanzlei am Freitag bekannt. Die 58-Jährige ist Geschäftsführerin der Firma Clausohm-Software GmbH mit Hauptsitz in Neverin sowie weiteren Standorten in Berlin und Aachen. Rund 70 Ingenieure arbeiten für das Unternehmen, das laut Internetauftritt 1990 als Garagenfirma in Neverin gestartet war.

von dpa

28. Februar 2020, 15:12 Uhr

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), die Katharina Clausohm beim Empfang zum Internationalen Frauentag am 8. März im Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin auszeichnen will, würdigte die Unternehmerin als Vorbild. «Frau Clausohm managt seit 30 Jahren mit großer Leidenschaft und sehr erfolgreich ihr Unternehmen», so die Regierungschefin. Daneben sei sie in der Region ehrenamtlich aktiv, vor allem auf dem Gebiet der Berufsvorbereitung, der Sportförderung und des Klimaschutzes. «Frauen wie Frau Clausohm sind Vorbilder in unserer Gesellschaft», sagte Schwesig. «Ihr Engagement verdient höchste Anerkennung.»

Clausohm ist die zweite «Frau des Jahres», die in MV gekürt wird. Als erste hatte im vergangenen Jahr die Leiterin der Edith-Stein-Schule Ludwigslust, Marion Löning, die Auszeichnung erhalten.