Unternehmen : Unternehmer des Jahres in MV gesucht

von dpa

09. Februar 2018, 11:23 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern sucht den Unternehmer des Jahres 2018. Vergeben werde die Auszeichnung in den drei Kategorien Unternehmerpersönlichkeit, Unternehmensentwicklung sowie Fachkräftesicherung und Familienfreundlichkeit, erklärte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Freitag in Schwerin. Preisgelder in Höhe von insgesamt 15 000 Euro seien ausgelobt, außerdem erhalte der Sieger jeder Kategorie eine Stele. «Viele Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern leisten in den ausgeschriebenen Wettbewerbskategorien bereits Herausragendes», sagte Glawe. «Das wollen wir stärker öffentlich machen.» Eigene Bewerbungen seien bis zum 26. März ebenso möglich wie die Nominierung anderer. Die Preisverleihung soll am 13. Juni stattfinden.