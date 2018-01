Unternehmen : Unternehmer des Jahres gesucht: Bewerbungen bis Ende März

Das Unternehmertum braucht nach Ansicht von Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) mehr gesellschaftliche Anerkennung und Unterstützung. Das Land zeigt Unternehmern seine Wertschätzung unter anderem mit dem jährlichen Preis für die «Unternehmer des Jahres», der in diesem Jahr zum elften Mal ausgeschrieben wird. Wie das Ministerium am Dienstag mitteilte, wird die mit insgesamt 15 000 Euro dotierte Auszeichnung in drei Kategorien vergeben. Es gehe um die beste Unternehmerpersönlichkeit, die Unternehmensentwicklung sowie um Fachkräftesicherung und Familienfreundlichkeit.