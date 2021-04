Tarife : Unternehmen im Norden: Grünes Licht für Metall-Tarifvertrag

Der Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie ist im Norden endgültig beigelegt.

Hamburg | Die Mitgliedsunternehmen der Arbeitgeberverbandes Nordmetall stimmten dem Mitte April mit der IG Metall ausgehandelten Tarifvertrag zu, wie der Verband am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Das Tarifwerk gilt rückwirkend vom 1. Januar bis Ende September 2022. Die rund 140 000 Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie in Bremen, Hamburg, Mecklenb...

