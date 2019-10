Wirtschaft : Unternehmen im Landesosten bleiben weiter optimistisch

Die Unternehmen im Osten Mecklenburgs und in Vorpommern blicken weiter sehr optimistisch in die Zukunft - brauchen aber dringend Fachkräfte. Das ist das Ergebnis einer Konjunkturumfrage, die Torsten Haasch als Hauptgeschäftsführer der Neubrandenburger IHK am Dienstag vorstellte. Demnach schätzen 94 Prozent der Betriebe ihre Lage als «befriedigend und besser» ein, sagte Haasch.

von dpa

29. Oktober 2019, 13:14 Uhr

Auch die Erwartungen seien - obwohl sich das Konjunkturklima weltweit etwas eingetrübt habe - bei 87 Prozent der befragten Firmen «unverändert gut.» Die Wirtschaft zwischen Greifswald, Pasewalk und der Müritz sei generell weniger exportabhängig als in anderen Regionen, begründete Haasch diesen Trend.

So seien im Bausektor 100 Prozent der Firmen mit ihrer Lage mehr als zufrieden, bei den Dienstleistungen seien es 97 Prozent, im Handel 92 Prozent. Als größte Probleme hätten die Firmen zu 63 Prozent den Fachkräftemangel, zu 51 Prozent die Arbeitskosten und zu 37 Prozent die Energie- und Rohstoffpreise genannt. Die Kammer hatte rund 800 Firmen befragt, von denen sich 264 Unternehmen beteiligten. Zur IHK gehören rund 25 000 Unternehmen in den Landkreisen Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte, zu denen auch die Grenzregion zu Polen gehört.