Ausländer : Untergetaucht: 854 Abschiebungsversuche gescheitert

von dpa

19. März 2018, 16:57 Uhr

Im vergangenen Jahr sind in Mecklenburg-Vorpommern 854 Abschiebungsversuche gescheitert. Das geht aus der Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der AfD- Landtagsfraktion hervor, die am Montag veröffentlicht wurde (7/1759). In 322 Fällen waren demnach die Personen untergetaucht. Weitere Gründe, weshalb die Abschiebung nicht vollzogen werden konnte, seien medizinische Atteste, die Unvollständigkeit des Familienverbandes oder abgelaufene Ausreisepapiere gewesen. Erfolgreich abgeschoben wurden laut Innenministerium 497 Personen, 546 reisten freiwillig aus.