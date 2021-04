Unfälle : Unter Sattelzug eingeklemmt: Mann lebensgefährlich verletzt

Ein 21 Jahre alter Mann ist auf der Autobahn 20 bei Schönberg (Landkreis Nordwestmecklenburg) mit seinem Auto unter einen Sattelschlepper geraten und lebensgefährlich verletzt worden.

Schönberg | Die genaue Unfallursache war zunächst unklar. Es herrschte starker Nebel und der junge Mann saß vermutlich unter Alkoholeinfluss am Steuer, wie ein Sprecher der Polizei am Freitag mitteilte. Der 21-Jährige kam nach dem Unfall am Freitagmorgen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Autobahn war zwischen der Anschlussstelle Schönberg und der Ra...

