Bildung : «Unsere Kinder sind es wert»: Erzieher wollen demonstrieren

Unter dem Motto «Unsere Kinder sind es wert! Wir kämpfen für bessere Bedingungen in Kitas und Horten» hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft für kommenden Samstag zu einer Demonstration in Rostock aufgerufen. Dabei fordert die Gewerkschaft einen Betreuungsschlüssel von 1:3 in der Krippe, 1:8 im Kindergarten und 1:12 im Hort. Nach Angaben des Bündnisses «Stammtisch für Erzieher*innen» liegt der Schlüssel in Krippen bei 1:6, 1:15 im Kindergarten und 1:22 im Hort. Der Aufruf wird auch von verdi, den Grünen und den Linken unterstützt.

von dpa

10. September 2018, 17:31 Uhr

Nach Gewerkschaftsangaben reichen die bisherigen Schritte des Landes nicht aus, um eine deutliche Verbesserung der Kita-Qualität in den Einrichtungen herbeizuführen.