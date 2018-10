Krankenhäuser : Universitätsmedizin Greifswald: Altersversorgung neu regeln

Die Universitätsmedizin Greifswald muss die betriebliche Altersversorgung für ihre Mitarbeiter neu regeln. Grund sei eine zunehmende Deckungslücke zwischen den eingezahlten Beiträgen und den zu leistenden Rentenansprüchen, wie die Einrichtung am Montag mitteilte. Die Universitätsmedizin bestätigte damit einen Bericht des NDR. Die Deckungslücke betrage aktuell 600 000 bis 700 000 Euro pro Jahr. Da in den nächsten Jahren die Zahl der in Rente gehenden Mitarbeiter stark steigen werde, werde sich in den nächsten Jahren die Lücke auf etwa drei bis vier Millionen Euro pro Jahr vergrößern.

von dpa

01. Oktober 2018, 13:53 Uhr

Als Grund nannte die Universitätsmedizin die im Jahr 2003 erfolgte Übertragung der betrieblichen Altersversorgung für etwa 2760 nichtärztliche Mitarbeiter von der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) an den privaten Finanzdienstleister Versorgungswerk DUK. Dort habe man sich seinerzeit deutlich höhere Zinsen erhofft.