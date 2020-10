Hochschulen : Universitäten starten offiziell ins Wintersemester

Mit dem 1. Oktober ist an den beiden Universitäten Mecklenburg-Vorpommerns in Rostock und Greifswald das Wintersemester 2020/21 offiziell gestartet. Die Vorlesungen in Hörsälen und auf dem Bildschirm beginnen jedoch erst später: In Greifswald geht es am 12. Oktober los, in Rostock erst am 2. November, wie Sprecher der Universitäten mitteilten. An beiden Hochschulen gibt es aber Ausnahmen. So fangen in Greifswald die Vorlesungen für die zulassungsbeschränkten Fächer Human- und Zahnmedizin, Pharmazie und Psychologie auch erst Anfang November an.

von dpa

01. Oktober 2020, 11:37 Uhr