Hochschulen : Universitäten planen fürs Wintersemester

Die zwei Universitäten Mecklenburg-Vorpommerns in Rostock und Greifswald planen fürs Wintersemester 2020/21. Hintergrund ist die Entscheidung der Landesregierung, dass die Hochschulen mit dem Veranstaltungsbetrieb ab dem 14. September beginnen können. Sie könnten den konkreten Starttermin allerdings jeweils individuell bestimmen.

von dpa

17. Juni 2020, 15:35 Uhr

Wie die Uni Greifswald am Mittwoch berichtete, wurde der Beginn der Vorlesungszeit auf den 12. Oktober festgelegt. Für die Erstsemester der Studiengänge Human- und Zahnmedizin, Pharmazie und Psychologie beginnt die Vorlesungszeit am 2. November. Der Lehrbetrieb der Uni Rostock starte dagegen einheitlich am 2. November.

Präsenzlehre und Campusleben seien für die Hochschulen wichtige Standortfaktoren im bundesweiten Wettbewerb, sagte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD). Sie zeichneten sich durch einen persönlichen Austausch zwischen Dozenten und Studenten aus. «Daher werden Formen der Präsenzlehre in allen mit dem Gesundheitsschutz vertretbaren Fällen verwirklicht», betonte die Ministerin.

«Das Gesundheitsamt gibt uns grünes Licht für die sukzessive Aufhebung der Beschränkungen», sagte Rostocks Unirektor Wolfgang Schareck. Die Uni Rostock habe neben der Präsenzlehre, einem guten Betreuungsverhältnis nun auch vielfältige digitale Formate zur individuellen Unterstützung der Lehre zu bieten.

Auch in Greifswald wurde ein Konzept erarbeitet, mit dem Präsenzlehre unter den vorgegebenen Hygienebedingungen möglich sein kann. «Wir sind uns darüber im Klaren, dass Hygienebeschränkungen auch weiterhin gelten und digitale Lehrinhalte notwendig sind», sagte ein Sprecher. Besonderes Augenmerk bei der Planung gelte den Erstsemestern. «Wir planen Formate, um sie auch bei eingeschränkten Kontaktegeln herzlich empfangen und gut in den Studienalltag einführen können.»