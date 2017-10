Hochschulen : Unis in Greifswald und Rostock begrüßen die Erstsemestler

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

von dpa

erstellt am 09.Okt.2017 | 06:06 Uhr

Die zwei Universitäten im Land begrüßen in diesen Tagen tausende Erstsemestler zum Studium in Rostock und Greifswald. Während die Studienanfänger in Greifswald von Montag an und in Rostock am Dienstag erstmals Hörsaalluft und studentisches Leben schnuppern, beginnen am kommenden Montag (16. Oktober) für etwa 23 000 junge Menschen die Vorlesungen des Wintersemesters. An der Universität Rostock hatten sich nach Angaben der Pressestelle bis Ende September gut 3100 meist junge Leute neu immatrikuliert - davon knapp 1800 Hochschulanfänger. An der Universität Greifswald liegt die Zahl der Neueinschreibungen wie im Vorjahr bei etwas mehr als 2000.