Finanzen : Unions-Finanzexperten warnen vor ausufernden Schulden

von dpa

23. Juni 2020, 15:32 Uhr

Die Unions-Finanzexperten von Bund und Ländern halten die milliardenschweren Corona-Hilfsprogramme für notwendig, warnen aber vor einem generellen Schwenk hin zum Schuldenmachen. «Wir müssen in Bund und Ländern schnell wieder zu strukturell ausgeglichenen Haushalten zurückkommen», sagte der Thüringer Landtagsabgeordnete Mike Mohring am Dienstag in Heringsdorf (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Zum Abschluss ihrer dreitägigen Sommerkonferenz forderten die Haushalts- und Finanzpolitischen Sprecher der CDU/CSU-Fraktionen eine exakte Kosten-Nutzen-Analyse für bereits vereinbarte und kommenden Hilfsprogramme. Mehrfachförderungen durch Bund und Länder sowie Mitnahmeeffekte müssten vermieden werden. Zudem dürften - wo vorhanden - nicht alle Rücklagen aufgebraucht werden, um bei einer zweiten Infektionswelle noch Geld für Soforthilfen zur Verfügung zu haben, erklärte Mohring.