Gesundheit : Unimedizin Rostock baut Zahl der Intensivbetten aus

Die Universitätsklinik Rostock ist ein sogenannter Maximalversorger und damit auf die Behandlung auch schwerster Erkrankungen ausgerichtet. Mit Covid-19 droht eine Vielzahl schwerer Fälle. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

von dpa

25. März 2020, 15:40 Uhr

Die Universitätsmedizin Rostock wird angesichts der zunehmenden Covid-19-Erkrankungen die Zahl der Intensivbetten ausbauen. Aktuell stünden auf verschiedenen Stationen 58 solcher Betten für beatmungspflichtige Patienten bereit. «Wir werden das jetzt schrittweise auf bis zu 102 Betten ausbauen», sagte der ärztliche Vorstand der Unimedizin, Christian Schmidt, am Mittwoch.

Der Betrieb der Klinik werde allmählich heruntergefahren, der Stand liege gerade bei etwa 30 Prozent weniger. «Aber die Grundversorgung ist gewährleistet», betonte Schmidt. Jedoch werde alles, was medizinisch vertretbar verschiebbar ist, einige Wochen oder Monate nach hinten geschoben. Einige Stationen würden auf ein Mindestmaß heruntergefahren und das Personal abgezogen, das dann für andere Aufgaben zur Verfügung stehe. Eine komplette chirurgische Überwachungsstation werde zu einer Intensivstation mit 34 Betten umgerüstet.

Gleichzeitig würden alte Geräte in den Lagern reaktiviert, sagte der kaufmännische Vorstand, Harald Jeguschke. Das Land habe die Unimedizin beauftragt, die vom Bund kommenden Spezialmedikamente zu verwalten und zu verteilen. Das gelte auch für die Medizintechnik. Jeguschke sagte weiter, dass die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise für alle Kliniken in Deutschland nicht absehbar seien. «Das Land stellt die Liquidität unserer Uniklinik sicher, so dass immer alle Gehälter pünktlich gezahlt werden. Wir reden nicht über Kurzarbeit, sondern über Langarbeit.» Die jüngst begonnene Restrukturierung der Klinik werde nicht aus den Augen verloren.

In Mecklenburg-Vorpommern waren am Dienstagnachmittag 219 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Momentan würden täglich zwischen 10 und 20 Neuinfektionen registriert, sagte der Tropenmediziner Emil Reisinger. «Das lässt uns ganz vorsichtig optimistisch die Sache betrachten.» Möglicherweise würden die Maßnahmen der Landesregierung zu Ausgangsbeschränkungen schon greifen. Es wäre schön, wenn sich das auf diesem Niveau einpendeln würde, erklärte Reisinger.

Wie der Chef des Instituts für Medizinische Mikrobiologie, Andreas Podbielski, berichtete, sind zehn Mitarbeiter der Uniklinik positiv auf das Virus getestet worden. Der Ursprung dieser Infektion sei in einem Skiurlaub einiger Mitarbeiter in den Alpen zu suchen, die wiederum andere angesteckt haben. «Diese Kette ist, soweit wir das beurteilen können, absolut unterbrochen», sagte Podbielski. Die ersten Betroffenen könnten seit Dienstag wieder arbeiten.