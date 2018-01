Arbeitsmarkt : Uni Rostock startet Existenzgründerprojekt für Flüchtlinge

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

von dpa

erstellt am 02.Jan.2018 | 14:04 Uhr

Im Februar startet an der Universität Rostock ein Projekt zur Vorbereitung von Flüchtlingen in die wirtschaftliche Selbstständigkeit. «Alle Maßnahmen bei der Integration zielten bislang darauf ab, Migranten über unselbstständige Tätigkeiten in den Arbeitsmarkt zu vermitteln», sagte der Initiator und Wirtschaftsprofessor Gerald Braun am Dienstag in Rostock. Dabei sei die bedeutende Gruppe von Flüchtlingen übersehen worden, die in ihrer Heimat Unternehmer waren. Mit dem nun beginnenden Existenzgründerprojekt soll ihr unternehmerisches Potenzial für die weitere Entwicklung Mecklenburg-Vorpommerns genutzt werden. Das Training für zunächst 15 Migranten dauere sieben Monate, eine Voraussetzung sei das Beherrschen der deutschen Sprache, sagte Braun.