Krankenhäuser : Uni-Medizin Greifswald strebt für 2019 «schwarze Null» an

von dpa

16. März 2018, 08:55 Uhr

Die Universitätsmedizin Greifswald setzt ihren Konsolidierungskurs fort und rechnet für das vergangene Jahr mit einer weiteren Abschmelzung des Defizits. «Wir streben für den Jahresabschluss 2019 ein ausgeglichenes Ergebnis an», sagte der Kaufmännische Vorstand Marie le Claire am Freitag. Im einzigen Maximalversorger Vorpommerns mit rund 3800 Mitarbeitern wurden 2017 knapp 116 000 Patienten ambulant, 36 500 vollstationär und knapp 2000 teilstationär behandelt. Die Zahl der betreuten Notfälle liegt mit rund 36 500 weiter auf hohem Niveau. Die Medizinische Fakultät hat 22,7 Millionen Euro an Drittmitteln eingeworben und damit 1,5 Millionen mehr als 2016. Die Universitätsmedizin wird seit Februar wieder komplett in Eigenregie geführt. Nach der Abberufung des damaligen Ärztlichen Direktors vor einem Jahr hatte das Land den Ärztlichen Vorstand der Uni-Medizin Rostock als Berater zur Seite gestellt. Dieser Vertrag sei jetzt ausgelaufen.