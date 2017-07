Hochschulen : Uni-Greifswald: 450 000 Euro für Niederdeutsch-Zentrum

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Die Ausbildung von Lehrern und Kita-Erziehern im Fach Niederdeutsch soll ausgebaut werden. Die Universität Greifswald hat ein Kompetenzzentrum für Niederdeutschdidaktik eingerichtet, das vom Land unterstützt von 2017 bis 2020 mit insgesamt knapp 450 000 Euro unterstützt werden soll, teilte das Bildungsministerium am Mittwoch in Schwerin mit. «Wenn wir erreichen wollen, dass sich mehr junge Menschen für das Niederdeutsche begeistern, müssen wir auch die Zahl derjenigen erhöhen, die die niederdeutsche Sprache in unseren Schulen vermitteln», sagte Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD). Die Einrichtung des Kompetenzzentrums ist Teil des Landesprogrammes «Meine Heimat - mein modernes Mecklenburg-Vorpommern». An den allgemein bildenden Schulen arbeiten aktuell 62 Lehrkräfte mit einer Lehrbefähigung für das Fach Niederdeutsch.

